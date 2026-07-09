अजमेर में युवती के साथ क्रूरता : गर्म लोहे से शरीर को जगह-जगह दागा, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 जुलाई को वह खेत में घास लेने गई हुई थीं। घर पर उनकी बेटी और कुछ अन्य बच्चियां अकेली थीं। इसी दौरान गांव के कुछ लोग घर पहुंचे और युवती को किसी बहाने से मंदिर ले गए। वहां उसके साथ मारपीट की गई, गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी भी दी गई। आरोप है कि इस दौरान एक आरोपी ने लोहे की सरिया गर्म कर युवती के शरीर पर कई जगह दाग दिया।