Ajmer: पूर्व कर्मचारी ने ही बॉस को दी धमकी, रोहित गोदारा गैंग का बताकर मांगे 1 करोड़ रुपए, चोरी के मोबाइल से किया था कॉल

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि भगवानसिंह रावत पहले व्यवसायी जसवंत सिंह तंवर की फैक्ट्री में काम कर चुका है। फिलहाल वह वेल्डिंग का काम करता है। बताया जा रहा है कि व्यवसाय में घाटा होने के कारण वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। इसी दौरान उसने अपने साथी नरेश उर्फ पिंटू के साथ मिलकर पूर्व मालिक से रंगदारी वसूलने की योजना बनाई। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि आरोपियों का गैंगस्टर रोहित गोदारा या उसकी गैंग से किसी तरह का कोई सीधा संपर्क या संबंध था या नहीं।