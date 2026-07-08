Ajmer: कमरे में पड़ी थी औरत की लाश, पत्नी के साथ मिलकर पति ने प्रेमिका का किया मर्डर, दोनों को अब मिली उम्रकैद की सजा

प्रकरण के अनुसार अजमेर के क्रिश्चयनगंज थाने पर 24 मई 2017 को मुकदमा दर्ज किया गया। फरियादी मकान मालिक बालाजी नगर निवासी रामकिशन उदय ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका मकान ईदगाह क्षेत्र में पब्लिक स्कूल के पास है। गुलाब बाड़ी निवासी सुखदेव माली ने 17 मई 2017 को अभियुक्त राजन से मिलवाया और बताया कि उसको कमरा किराए पर चाहिए। इसके बाद 19 मई से अभियुक्त राजन और उसके साथ दो युवतियां और एक बच्चा उसके यहां कमरे में किराए पर रहने लगे। मांगने पर उसने ID तो नहीं दी लेकिन मोबाईल नम्बर दिए।