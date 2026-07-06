Rajasthan News: PM मोदी और CM भजनलाल पर अभद्र टिप्पणी करने वाला कांग्रेस नेता अरेस्ट

इसके बाद 28 जून को परिवादी के सोशल मीडिया अकाउंट पर की गई पोस्ट पर राघानी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। शिकायत के अनुसार घर के बाहर खड़े वाहनों के ड्राइवरों और एफआईआर के आदेश को लेकर भी राघानी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की मांग की। हालांकि उसने बाद में टिप्पणी हटा दी, लेकिन उससे पहले परिवादी ने उसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लिया।