Ajmer Crime: भतीजे ने पत्नी के साथ मिलकर की थी डेढ़ करोड़ रुपए की ज्वेलरी चोरी, मास्टर-की से दिया था वारदात को अंजाम

जांच में सामने आया कि परिवादी गोपाल खंडेलवाल और आरोपी मनीष खंडेवाल सगे चाचा-भतीजे हैं। दोनों एक ही मकान में रहते हैं। आरोपी पहली मंजिल पर जबकि परिवादी भूतल पर रहता था। मकान का तीसरा हिस्सा बंद है। आरोपियों ने वारदात से एक दिन पहले परिवादी के कमरे की दो में से एक चाबी छिपाकर अपने पास रख ली। 30 जून को परिवादी और उसका परिवार नहीं होने पर उन्होंने उसी चाबी से कमरा खोलकर अलमारी से 15 किलो चांदी, जेवरात और पांच लाख रुपए निकाल कर पूरा माल अपने कमरे में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपियों से पूरा माल बरामद कर लिया।