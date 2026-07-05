5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

500 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, राजस्थान साइबर क्राइम टीम ने मुख्य सरगना को किया गिरफ्तार

राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर देशव्यापी ठगी करने वाले एक बहुत बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने इस 500 करोड़ रुपए के साइबर घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड को महाराष्ट्र के पुणे शहर से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jul 05, 2026

Rajasthan cyber fraud

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर देशव्यापी ठगी करने वाले एक बहुत बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने इस 500 करोड़ रुपए के साइबर घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड को महाराष्ट्र के पुणे शहर से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। जांच में गिरोह के कई और सदस्यों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

एडीजी (साइबर क्राइम) विजय कुमार सिंह ने बताया कि परिवादी सेंधाराम चौधरी ने 16 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की एक शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया था कि उसे 105 इंडियन स्टॉक्स एडवांस नाम के एक ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जहां निवेश और ट्रेडिंग के माध्यम से अत्यधिक मुनाफा कमाने का लालच और झूठा आश्वासन देकर उसके साथ ठगी की गई। जब पुलिस की तकनीकी टीम ने उक्त व्हाट्सएप ग्रुप की चैट और डेटा का गहन विश्लेषण किया, तो खुलासा हुआ कि इस अकेले ग्रुप के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों से करीब 500 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया जा चुका है। जांच के आधार पर पुलिस ने युवराज सतीश मुदलियार (35) निवासी लोहगांव पुणे सिटी (महाराष्ट्र) को पुणे से गिरफ्तार कर लिया, जिसे जयपुर लाकर पूछताछ की जा रही है।

ऐसे देते है करोड़ों की ठगी को अंजाम

गिरोह पहले सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को मोटा मुनाफा कमाने के मैसेज भेजते थे। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए वे निवेश के बदले मुनाफे की मामूली मुनाफा पीड़ित के बैंक खाते में ट्रांसफर भी करते थे। इसके बाद जब पीड़ित बड़ी रकम निवेश कर देते, तो उन्हें ग्रुप से हटाकर संपर्क तोड़ दिया जाता और पूरी राशि हड़प ली जाती थी। इस खुलासे के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से और भी शिकायतें सामने आने की संभावना है।

फर्जी फाइनेंस कंपनियों ने बनाया बैंक खातों का नेटवर्क

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसने बताया कि वह पुणे में ग्रेस फाइनेंस, पॉजिटिव बैलेंस और गुरु फाइनेंस नाम से लोन देने वाली फर्जी कंपनियां चलाता था। इन कंपनियों के जरिए आम लोगों के दस्तावेज लेकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे। खाताधारकों को एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक के बदले प्रत्येक खाते के लिए दस हजार रुपए दिए जाते थे। साइबर ठगी से अर्जित रकम इन्हीं खातों में मंगाई जाती थी, जिसे बाद में एटीएम से निकाल लिया जाता था। इस रकम को हवाला और यूएसडीटी खरीद-बिक्री के माध्यम से विदेश भेजा जाता था। शर्मा इस पूरे नेटवर्क के संचालन के बदले पांच प्रतिशत कमीशन प्राप्त करता था।

विशेष टीम की रही अहम भूमिका

इस कार्रवाई को स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी एवं उप अधीक्षक पुलिस गजेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने अंजाम दिया। टीम में पुलिस निरीक्षक हरिराम, उप निरीक्षक अजय कुमार, कांस्टेबल भींवाराम, सुभाष चाहर तथा चालक कांस्टेबल सुबेसिंह की विशेष भूमिका रही। पुलिस अब आरोपी के बिनांस वॉलेट और बैंक खातों को फ्रीज करवाकर गिरोह से जुड़े अन्य गुर्गों की तलाश में जुटी है।

ओडिशा से जयपुर आ रही 150 किलो गांजे की खेप पकड़ी, ANTF-NCB ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
ganja seizure

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Jul 2026 06:40 pm

Published on:

05 Jul 2026 06:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 500 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, राजस्थान साइबर क्राइम टीम ने मुख्य सरगना को किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: मंदिर गई NEET छात्रा ने दी जान, कई दिनों से अवसाद में थी, सचिन पायलट ने उठाए गंभीर सवाल

Jaipur NEET Student
जयपुर

PATRIKA PODCAST : मायारूपी लक्ष्मी का साम्राज्य

patrika podcast
ओपिनियन

जयपुर में अनूठा ब्लड डोनेशन मीटअप, ‘ट्रेवलर्स’ ने निभाई इंसानियत- डोनेट किया 43 यूनिट ब्लड

Jaipur Central Park Blood Donation Meetup Backpackers Group Collects 43 Units
जयपुर

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब सीवर में इंसान नहीं- ROBOT करेगा सफाई, जानें किन-किन शहरों में मिली मंज़ूरी?

Rajasthan Robotic Sewer Cleaning 100 Machines for 35 Cities Launched 1
जयपुर

Jaipur: राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक चलेगी मेट्रो, 4 चरण में पूरा होगा काम

Jaipur Metro Phase-2 inauguration ceremony
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.