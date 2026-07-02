ओडिशा से जयपुर आ रही 150 किलो गांजे की खेप पकड़ी, ANTF-NCB ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार

एएनटीएफ और एनसीबी की टीमों को सूचना मिली थी कि राजस्थान के कुछ शातिर तस्कर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में खिलौने बेचने के बहाने जाते हैं और वहां से बेहद सस्ते दामों में गांजा खरीदकर लाते हैं। इस पर एक विशेष टीम उड़ीसा पहुंची। वहां पता चला कि तस्कर रायपुर की तरफ निकल चुके हैं और झांसी जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। टीम रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंची और उसी ट्रेन में सवार हो गई। झांसी स्टेशन पर उतरकर तस्करों ने एक पिकअप गाड़ी किराए पर ली और अपने परिवार के सदस्यों को बैठाकर राजस्थान की तरफ रवाना हुए।