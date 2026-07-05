Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अधिकांश हिस्सों में होगी अच्छी बारिश

इस बीच शनिवार को दिनभर शहर में बादलों की आवाजाही के बीच उमस भरा मौसम बना रहा। अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान अपेक्षाकृत कम रहने के बावजूद वातावरण में नमी अधिक होने से लोगों को दिनभर उमस का सामना करना पड़ा। रात होते-होते मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। लगातार हुई तेज बारिश से शहर की प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गई। कई स्थानों पर आधा फीट तक पानी बहने लगा, जिससे रात के समय घर लौट रहे लोगों और वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।