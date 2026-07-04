Jaisalmer: तपिश के बाद बरसी राहत, तेज हवाओं के साथ बारिश ने बदला मौसम

बारिश से किसानों के चेहरों पर भी उम्मीद की नई किरण जगी है। यदि आगामी दिनों में अच्छी वर्षा का दौर जारी रहता है तो खरीफ फसलों की तैयारियों को गति मिलेगी। वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का मानना है कि मानसूनी मौसम जैसलमेर की खूबसूरती में नया आकर्षण जोड़ता है। मौसम सुहाना होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों ने भी राहत महसूस की। आगामी दिनों में बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे क्षेत्र में गर्मी का असर और कम हो सकता है। इससे पहले मौसम विभाग ने शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री के उच्च स्तर तक पहुंचा रहा। सुबह से तीखी सूर्य किरणों ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। दोपहर और उसके बाद तो आसमान से मानो अंगारे बरसते महसूस हुए। शाम के समय आसमान में बादल छा गए और तेज गति की हवाएं चली। मौसम विभाग ने शाम से रात 8.30 बजे तक जैसलमेर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। शहरवासी आसमान की ओर टकटकी लगा कर बारिश का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार देर शाम उनकी साध पूरी हो गई।