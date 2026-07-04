Jaisalmer: दो चिकित्सकों के भरोसे संचालित मोहनगढ़ अस्पताल, बढ़ते मरीजों से बढ़ी चुनौतियां

मोहनगढ़ सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोग उपचार के लिए इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल में सुबह से ही भीड़ लग जाती है। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को अपनी बारी का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि उपलब्ध चिकित्सकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ गई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. मनोहरसिंह के अनुसार उपलब्ध संसाधनों के बावजूद मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी वे कई घंटों तक अस्पताल में रुककर मरीजों की जांच और उपचार करते हैं, ताकि किसी भी मरीज को बिना इलाज वापस नहीं लौटना पड़े। बढ़ते कार्यभार के बावजूद वे लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं।