4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer: दो चिकित्सकों के भरोसे संचालित मोहनगढ़ अस्पताल, बढ़ते मरीजों से बढ़ी चुनौतियां

मोहनगढ़ सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोग उपचार के लिए इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल में सुबह से ही भीड़ लग जाती है। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को अपनी बारी का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि उपलब्ध चिकित्सकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ गई हैं।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jul 04, 2026

mohangar photo

मोहनगढ़ का राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

मोहनगढ़. सीमावर्ती एवं नहरी क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सा केंद्र मोहनगढ़ का राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों केवल दो चिकित्सकों के भरोसे संचालित हो रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन 250 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के कई पद लंबे समय से रिक्त होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। सीमित संसाधनों के बीच दोनों चिकित्सक लगातार मरीजों का उपचार कर रहे हैं।

मोहनगढ़ सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोग उपचार के लिए इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल में सुबह से ही भीड़ लग जाती है। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को अपनी बारी का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि उपलब्ध चिकित्सकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ गई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. मनोहरसिंह के अनुसार उपलब्ध संसाधनों के बावजूद मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी वे कई घंटों तक अस्पताल में रुककर मरीजों की जांच और उपचार करते हैं, ताकि किसी भी मरीज को बिना इलाज वापस नहीं लौटना पड़े। बढ़ते कार्यभार के बावजूद वे लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से बढ़ी परेशानी

अस्पताल में चिकित्सकों सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के कई पद लंबे समय से रिक्त हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण गंभीर मरीजों को आगे के उपचार के लिए जिला मुख्यालय अथवा अन्य शहरों के अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है। इससे मरीजों का समय और आर्थिक व्यय दोनों बढ़ रहे हैं।

ग्रामीणों ने उठाई रिक्त पद भरने की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि मोहनगढ़ सीमावर्ती और विस्तृत नहरी क्षेत्र का प्रमुख चिकित्सा केंद्र है, इसलिए यहां पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति आवश्यक है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र रिक्त पद नहीं भरे गए तो बढ़ती आबादी और मरीजों के दबाव के बीच स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावित होंगी। ग्रामीणों ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल में रिक्त चिकित्सकों तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के पदों पर जल्द नियुक्तियां करने की मांग की है, ताकि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को समय पर बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jul 2026 08:35 pm

Published on:

04 Jul 2026 08:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer: दो चिकित्सकों के भरोसे संचालित मोहनगढ़ अस्पताल, बढ़ते मरीजों से बढ़ी चुनौतियां

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer: तेज हवाओं और बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त, विद्युत पोल व पेड़ हुए धराशायी

ramdevra
जैसलमेर

Jaisalmer: पोकरण की जर्जर सड़कें बनी मुसीबत, गहरे गड्ढों से बढ़ा हादसों का खतरा

pokaran
जैसलमेर

Jaisalmer: रिफाइनरी लोकार्पण संग रोजगार उत्सव, 476 युवाओं को मिली सरकारी नियुक्तियां

jaisalmer news
जैसलमेर

Jaisalmer: बुलडोजर कार्रवाई में बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर निकाली आक्रोश रैली

jaisalmer photo
जैसलमेर

Jaisalmer: मानसून अलर्ट मोड: बाढ़ जोखिम घटाने संसाधन अपडेट रखने में जुटा प्रशासन

jaisalmer meeting
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.