Jaisalmer: पोकरण की जर्जर सड़कें बनी मुसीबत, गहरे गड्ढों से बढ़ा हादसों का खतरा

पोकरण. सरहदी जिले का प्रवेश द्वार मानी जाने वाली परमाणु नगरी पोकरण की प्रमुख सड़कें इन दिनों बदहाली की तस्वीर पेश कर रही हैं। जगह-जगह बने गहरे गड्ढे और उखड़ी सड़कें आमजन के लिए परेशानी के साथ दुर्घटनाओं का कारण बनती जा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि दिन में भी वाहन चालकों को संभलकर निकलना पड़ रहा है, जबकि रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होने से हादसों की आशंका और बढ़ जाती है।पोकरण से होकर प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक जैसलमेर की ओर जाते हैं, वहीं बाबा रामदेवरा आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का भी यही प्रमुख मार्ग है। इसके बावजूद पिछले कई महीनों से शहर के मुख्य मार्गों की दुर्दशा बनी हुई है। लगातार शिकायतों के बाद भी सड़क सुधार की दिशा में प्रभावी पहल नहीं होने से लोगों में नाराजगी है।