Jaisalmer: बुलडोजर कार्रवाई में बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर निकाली आक्रोश रैली

पीडि़त परिवारों ने कलक्टर को दिए ज्ञापन में मांग की है कि वर्ष 1998 एवं 2004 में नगरपरिषद की ओर से कराए गए आधिकारिक सर्वे के आधार पर पात्र लोगों को उनके कब्जे वाले भूखंडों के पट्टे जारी किए जाएं। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से एक विशेष समिति गठित कर लंबे समय से निवास कर रहे परिवारों के दस्तावेजों की जांच कर उन्हें नियमानुसार मालिकाना हक प्रदान किया जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि नगरपरिषद की प्रस्तावित बृजराज सिंह आवासीय योजना में विस्थापित परिवारों के लिए विशेष कोटा निर्धारित किया जाए, ताकि बेघर हुए परिवारों का पुनर्वास कर उन्हें स्थायी आवास उपलब्ध कराया जा सके। इसी तरह से मांग की गई कि जब तक प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कोई स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक प्रशासन की ओर से उनके लिए अस्थायी आवास, भोजन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तुरंत करवाई जाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि भीषण गर्मी के इस मौसम में बिना किसी पूर्व सूचना या पुनर्वास की व्यवस्था किए दशकों से रह रहे गरीब परिवारों के आशियाने उजाडऩा पूरी तरह अमानवीय है। अतिक्रमणकारी व भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का कांग्रेस समर्थन करती है लेकिन उनके साथ पात्र परिवारों व गरीबों को निशाना बनाया जाना अन्यायपूर्ण है। अंजना मेघवाल ने कहा कि गरीब परिवारों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया जाना चाहिए। जिन्हें उजाड़ा गया है, उनकी दयनीय हालत देखकर ही पता चलता है कि वे बल्कि जरूरतमंद हैं।