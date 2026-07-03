जैसलमेर: 50 हजार की रिश्वत लेते नाचना का पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार, आवास पर छापेमारी और जांच जारी

गिरफ्तारी के तुरंत बाद एसीबी की टीम आरोपी पटवारी को लेकर उसके सरकारी आवास पहुंची। वहां टीम द्वारा अलमारियों, बैंक खातों, जमीन-जायदाद के कागजातों और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सघन तलाशी ली जा रही है। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके पास उपलब्ध आय से अधिक संपत्ति के पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। तलाशी और दस्तावेजों की पूरी जांच होने के बाद मामले के अन्य विस्तृत तथ्य सार्वजनिक किए जाएंगे। इस कार्रवाई से इलाके के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।