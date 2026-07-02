Jaisalmer: स्वर्णनगरी को मिलेगी नई पहचान…1.27 करोड़ की लागत से बनेगा जैसलदेव स्मारक

जैसलमेर. देश-दुनिया में अपनी स्वर्णिम धरोहर और ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर अब शहर के प्रवेश द्वार से ही पर्यटकों का मन मोहने की तैयारी में है। जोधपुर मार्ग पर रामगढ़ बाइपास पर सडक़ के किनारे स्वर्णनगरी के संस्थापक महारावल जैसलदेव के स्मारक निर्माण की तैयारी अंतिम चरण में है। नगरपरिषद ने इसके लिए करीब 1.27 करोड़ रुपए की लागत वाले कार्य करवाने के लिए निविदा प्रक्रिया की है और आने वाले दिनों में अंतिम दरों का निर्धारण कर कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। यह कार्य छह माह की अवधि में पूरा करना होगा। यह केवल एक सौंदर्यीकरण परियोजना नहीं, बल्कि जैसलमेर की नई पहचान गढऩे वाला महत्वाकांक्षी प्रयास माना जा रहा है। इसके साकार होने पर शहर में प्रवेश करते ही पर्यटकों को स्वर्णनगरी के इतिहास, स्थापत्य, संस्कृति और गौरव का अहसास होगा। नगरपरिषद की ओर से स्मारक स्थल पर खूबसूरत बगीचा, प्लेटफार्म, दीवारें और अन्य कार्य करवाए जाएंगे। प्रतिमा लगवाने का काम संबंधित संस्था या व्यक्ति करेंगे। माना जाता है कि यहां जैसलदेव की अश्वारूढ़ प्रतिमा की स्थापना कर जैसलमेर जैसे ऐतिहासिक शहर की स्थापना कर उन्हें भावपूर्ण ढंग से याद किया जाएगा।