1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer: भारत-पाक सीमा क्षेत्र के सहददी नाचना में डॉक्टर निभा रहे सेवा मिशन

नाचना पंचायत समिति का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतिदिन करीब 350 मरीजों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। नाचना सहित आसपास के लगभग 20 सीमावर्ती गांवों के लोग उपचार के लिए इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने के कारण यह अस्पताल क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jul 01, 2026

nachan doctor

डॉ. रवि सांखला वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नाचना।

नाचना. भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, वहीं उन्हीं सीमाओं के समीप गांवों में बसे हजारों ग्रामीणों के जीवन की रक्षा का दायित्व सीमांत क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सक निभा रहे हैं। जैसलमेर जिले के सरहदी कस्बे नाचना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसी समर्पण का जीवंत उदाहरण है। भीषण गर्मी, रेतीले रास्ते, लंबी दूरियां और सीमित संसाधनों जैसी चुनौतियों के बीच यहां कार्यरत चिकित्सक वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए यह अस्पताल केवल उपचार का केंद्र नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाली सबसे भरोसेमंद व्यवस्था बन चुका है।

पंचायत समिति नाचना का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतिदिन करीब 350 मरीजों की ओपीडी संभालता है। अस्पताल में नाचना सहित आसपास के लगभग 20 सीमावर्ती गांवों से मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। पहुंचे का तालाब, भारेवाला, बाहला, शेखोंवाला, साकड़िया, दिधू, अजासर, आसकंद्रा, अकालवाला, ढाकलवाला, पांचे का तला, चीनू सहित अनेक गांवों के लोग नियमित रूप से इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। कई गांवों से मरीजों को उपचार के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, फिर भी उनकी पहली पसंद यही अस्पताल रहता है। सीमांत भारत की मजबूती में उनका योगदान भी किसी सेवा मिशन से कम नहीं है।

सामान्य रोगों से लेकर आपात स्थिति तक मुस्तैद

मरुस्थलीय क्षेत्र में गर्मियों के दौरान तापमान अक्सर 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। ऐसे कठिन मौसम में भी चिकित्सकीय सेवाएं बिना किसी व्यवधान के जारी रहती हैं। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. रवि सांखला, चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार, आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक तथा दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. रामनिवास शर्मा नियमित रूप से मरीजों का उपचार कर रहे हैं। सामान्य रोगों से लेकर आपात स्थिति तक, हर मरीज को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।

यह है हकीकत

-सीमावर्ती क्षेत्रों की चर्चा अक्सर सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से होती है, जबकि स्वास्थ्य सुविधाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

- मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था सीमांत गांवों में रहने वाले लोगों का विश्वास बनाए रखती है, पलायन की प्रवृत्ति कम करती है।

-कठिन परिस्थितियों में भी जनजीवन को सामान्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

-नाचना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सक केवल मरीजों का इलाज नहीं कर रहे, बल्कि सीमांत भारत के आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jul 2026 07:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer: भारत-पाक सीमा क्षेत्र के सहददी नाचना में डॉक्टर निभा रहे सेवा मिशन

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer: 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला पीला पंजा, 300 पक्के कब्जे ध्वस्त

jaisamler news photo
जैसलमेर

Jaisalmer: किताबों के साथ सुरक्षा का पाठ, स्कूलों में सिखाए जाएंगे जीवनरक्षक गुर

ai photo
जैसलमेर

Jaisalmer: गहनों की बदली पसंद, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बढ़ा आकर्षण, फैशन और बजट दोनों का संतुलित विकल्प

gold
जैसलमेर

Jaisalmer: सफेद कोट के पीछे छिपा सेवा और समर्पण का संसार

Group of men in an office
जैसलमेर

Jaisalmer: श्रमदान से चांदसर नाड़ी संवारी, जल संरक्षण अभियान बना जनभागीदारी का उत्सव

Group carrying bowls of materials
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.