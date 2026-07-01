Jaisalmer: भारत-पाक सीमा क्षेत्र के सहददी नाचना में डॉक्टर निभा रहे सेवा मिशन

पंचायत समिति नाचना का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतिदिन करीब 350 मरीजों की ओपीडी संभालता है। अस्पताल में नाचना सहित आसपास के लगभग 20 सीमावर्ती गांवों से मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। पहुंचे का तालाब, भारेवाला, बाहला, शेखोंवाला, साकड़िया, दिधू, अजासर, आसकंद्रा, अकालवाला, ढाकलवाला, पांचे का तला, चीनू सहित अनेक गांवों के लोग नियमित रूप से इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। कई गांवों से मरीजों को उपचार के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, फिर भी उनकी पहली पसंद यही अस्पताल रहता है। सीमांत भारत की मजबूती में उनका योगदान भी किसी सेवा मिशन से कम नहीं है।