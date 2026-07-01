Jaisalmer: 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला पीला पंजा, 300 पक्के कब्जे ध्वस्त

अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान जगह-जगह लोगों ने विरोध का भी इजहार किया। इनमें महिलाएं बेसुध होकर जमीन पर गिरती भी दिखाई दी। उन्होंने परिषद की इस कार्रवाई को गरीबों के आशियानों को उजाडऩे वाली करार दिया। कई बार महिलाओं को महिला पुलिसकर्मियों ने जेसीबी की कार्रवाई के बीच में आने से रोका। महिलाएं विलाप करते हुए यह भी कह रही थी कि नगरपरिषद ने पुलिस के बल पर उनके कब्जे हटा दिए और सामान निकालने के लिए भी कुछ समय नहीं दिया। अभियान की चपेट में आए लोगों ने कहा कि नगरपरिषद ने शुरुआत में कब्जों को क्यों नहीं रोका? अब उनका बड़ा नुकसान किया जा रहा है। वहीं कई स्थानों पर लोगों को अपने कब्जों में से सामान बाहर निकाल कर जाते हुए देखा गया। बुलडोजरों की कार्रवाई देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से लोग पहुंचते रहे। कई घंटों की मशक्कत के बाद अधिकांश भूमि अतिक्रमण मुक्त करवा ली गई। कब्जे हटने के बाद अब पूरे क्षेत्र का सीमांकन कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी की जा रही है ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके।