Jaisalmer: किताबों के साथ सुरक्षा का पाठ, स्कूलों में सिखाए जाएंगे जीवनरक्षक गुर

जैसलमेर. सरकारी स्कूलों में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के व्यावहारिक गुर भी सिखाए जाएंगे। स्कूलों में विशेष आपदा सुरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन होगा। जिसके तहत विद्यार्थियों और शिक्षकों को आग, भूकंप, बाढ़, बिजली हादसे, सडक़ दुर्घटनाओं सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित बचाव और राहत कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा कि किसी भी आपदा की स्थिति में घबराने के बजाय संयम बनाए रखते हुए सही निर्णय कैसे लें, सुरक्षित स्थान तक कैसे पहुंचें और आवश्यकता पडऩे पर दूसरों की सहायता कैसे करें। वहीं, शिक्षकों को भी आपदा प्रबंधन और सुरक्षित निकासी की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे किसी संकट की घड़ी में बच्चों का प्रभावी नेतृत्व कर सकें।