Jaisalmer: गहनों की बदली पसंद, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बढ़ा आकर्षण, फैशन और बजट दोनों का संतुलित विकल्प

जैसलमेर. सर्राफा बाजार में अब गहनों की चमक पर ग्राहकों की बदलती सोच हावी हो रही है। सोने पर प्रभावी आयात (कस्टम) ड्यूटी 15 प्रतिशत किए जाने और लगातार ऊंचे भाव के बाद खरीदारी का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले जहां सोने के भारी आभूषण प्रतिष्ठा और निवेश का मजबूत माध्यम माने जाते थे, वहीं अब ग्राहक उपयोगिता, आकर्षक डिजाइन, हल्के वजन और बजट को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका असर बाजार की मांग से लेकर शो-रूम के कलेक्शन तक साफ दिखाई देने लगा है। स्थानीय सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि पहले शादी-ब्याह के लिए भारी हार, कड़े और बड़े सेटों की मांग अधिक रहती थी, लेकिन अब कम वजन वाले आधुनिक डिजाइन तेजी से पसंद किए जा रहे हैं। ग्राहक ऐसे आभूषण चाहता है, जिन्हें पारिवारिक समारोह के साथ रोजमर्रा में भी आसानी से पहना जा सके। महंगे सोने के कारण खरीदारी का बजट भी पहले की तुलना में सीमित हुआ है। सोने की बढ़ती कीमतों का असर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। आधुनिक डिजाइन, कम कीमत और हर अवसर के अनुरूप उपलब्ध विकल्पों के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। पहले जहां इसे केवल फैशन का विकल्प माना जाता था, वहीं अब कई परिवार विवाह, सामाजिक आयोजनों और दैनिक उपयोग के लिए भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अपना रहे हैं।