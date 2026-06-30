Jaisalmer: श्रमदान से चांदसर नाड़ी संवारी, जल संरक्षण अभियान बना जनभागीदारी का उत्सव

लाठी. फावड़े, तगारियां और जल संरक्षण का संकल्प... मंगलवार सुबह केरालिया गांव की चांदसर नाड़ी पर कुछ ऐसा ही प्रेरक और उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका के अमृतम् जलम् अभियान से प्रेरित होकर ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में श्रमदान के लिए एकत्र हुए। करीब दो घंटे तक चले सामूहिक श्रमदान में नाड़ी के पायतन से रेत निकालकर पाल पर डाली गई। सामूहिक प्रयास से पारंपरिक जलस्रोत का स्वरूप निखरा और गांव में जल संरक्षण को लेकर नई चेतना का संचार हुआ। गौरतलब है कि चांदसर नाडी कभी आसपास के घरों के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत रही थी। लंबे समय तक नियमित संरक्षण नहीं होने से पायतन में बड़ी मात्रा में रेत जमा हो गई, जिससे जलधारण क्षमता लगातार घटती चली गई। अब ग्रामीणों की पहल और जनसहयोग से इस पारंपरिक जलस्रोत को फिर से जीवंत बनाने का अभियान गति पकड़ रहा है। श्रमदान के दौरान ग्रामीणों ने पूरे उत्साह के साथ रेत निकालकर पाल को मजबूत बनाया। इससे आगामी मानसून में वर्षाजल संग्रहण की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। भाजपा ओबीसी मोर्चा सांकड़ा मंडल के आइटी संयोजक पर्वतराम सुथार ने तगारी में रेत भरकर श्रमदान की शुरुआत की। कामधेनु सेना के केरालिया ग्राम प्रभारी रणवीरसिंह भाटी ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। ग्रामीणों ने कंधे से कंधा मिलाकर श्रम करते हुए जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का संकल्प दोहराया।