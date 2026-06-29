Jaisalmer: श्रमिक ने खुदकुशी की, पत्नी ने अन्य मजदूरों के साथ मिल कर दफना दिया

जैसलमेर. जैसलमेर नगर परिषद के सांवल कॉलोनी स्थित मैटेरियल रिकवरी फेसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर में एक मजदूर ने फंदा लगा कर अपनी इहलीला समाप्त कर ली और उसकी पत्नी ने पुलिस को जानकारी देने के बजाए अन्य श्रमिकों को साथ लेकर वहीं पास में खाली जमीन पर गड्ढा खोद कर खुदकुशी करने वाले पति को दफना दिया। जब इस आशय की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने मौका मुआयना किया और अब जिला प्रशासन से अनुमति लेकर गड्ढे को खुदवा कर उसमें से शव निकलवाया जाएगा। जिससे उसका पोस्टमार्टम करवाया जा सके। यह घटना गत शनिवार की है। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा निवासी रतननाथ (40) सूखे कचरे की छंटाई कर प्लास्टिक, मैटल और अन्य सामग्री को अलग-अलग करने का काम करता था। शनिवार रात टीन शेड में रस्सी के फंदे से लटका मिला। रतननाथ पिछले कई महीनों से पत्नी और 12 साल के बेटे के साथ डंपिंग यार्ड के पास कच्ची झोपड़ी बनाकर रह रहा था और वहीं मजदूरी करता था। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम को उसने टीन शेड के नीचे रस्से से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।