Jaisalmer: आसमान खाली, खेत सूने, लाठी के किसानों की खरीफ उम्मीदें अधर में अटकी

लाठी, धोलिया, गंगाराम की ढाणी, सोढाकोर, चांधन, डेलासर, केरालिया सहित आसपास के गांवों में किसान मानसून की बेरुखी से सबसे अधिक प्रभावित हैं। किसान रणवीर सिंह भाटी ने बताया कि अब तक पर्याप्त वर्षा नहीं होने से खेतों में नमी का अभाव है। ऐसी स्थिति में बीज बोने पर उसके खराब होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए किसान अच्छी बारिश होने तक इंतजार करने को मजबूर हैं। किसान लालाराम नायक ने बताया कि सामान्य वर्षों में जून के अंत तक धान की बुआई शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने से खेती का काम प्रभावित है। अगले कुछ दिनों में अच्छी वर्षा नहीं होने पर बुआई में देरी होगी, जिससे फसल उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।