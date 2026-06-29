29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer: आसमान खाली, खेत सूने, लाठी के किसानों की खरीफ उम्मीदें अधर में अटकी

खरीफ सीजन को देखते हुए पैक्स के माध्यम से किसानों को धान के बीज का वितरण किया जा रहा है, ताकि पर्याप्त बारिश होते ही बुआई का कार्य गति पकड़ सके। हालांकि किसानों का कहना है कि जब तक खेतों में पर्याप्त नमी नहीं बनेगी, तब तक बीज बोना जोखिम भरा रहेगा।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jun 29, 2026

lathi photo

patrika photo

लाठी. जून समाप्ति की ओर है, लेकिन नलकूप बाहुल्य लाठी क्षेत्र में अब तक सामान्य से काफी कम बारिश होने से खरीफ सीजन की तैयारियां प्रभावित हो गई हैं। खेतों में पर्याप्त नमी नहीं होने से किसान धान सहित अन्य खरीफ फसलों की बुआई शुरू नहीं कर पा रहे हैं। सूखी जमीन में बीज डालने पर उसके खराब होने और आर्थिक नुकसान की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अधिकांश खेत सूखे पड़े हैं और किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

खरीफ सीजन को देखते हुए पैक्स के माध्यम से किसानों को धान के बीज का वितरण किया जा रहा है, ताकि पर्याप्त बारिश होते ही बुआई का कार्य गति पकड़ सके। हालांकि किसानों का कहना है कि जब तक खेतों में पर्याप्त नमी नहीं बनेगी, तब तक बीज बोना जोखिम भरा रहेगा।

अच्छी बारिश होने तक इंतजार करना मजबूरी हैं

लाठी, धोलिया, गंगाराम की ढाणी, सोढाकोर, चांधन, डेलासर, केरालिया सहित आसपास के गांवों में किसान मानसून की बेरुखी से सबसे अधिक प्रभावित हैं। किसान रणवीर सिंह भाटी ने बताया कि अब तक पर्याप्त वर्षा नहीं होने से खेतों में नमी का अभाव है। ऐसी स्थिति में बीज बोने पर उसके खराब होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए किसान अच्छी बारिश होने तक इंतजार करने को मजबूर हैं। किसान लालाराम नायक ने बताया कि सामान्य वर्षों में जून के अंत तक धान की बुआई शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने से खेती का काम प्रभावित है। अगले कुछ दिनों में अच्छी वर्षा नहीं होने पर बुआई में देरी होगी, जिससे फसल उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

...ताकि खरीफ सीजन की बुआई समय पर शुरू हो सके

किसानों का कहना है कि खेती काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। समय पर वर्षा नहीं होने से सिंचाई और खेती की लागत बढ़ने के साथ उत्पादन घटने की आशंका भी गहरा रही है। ऐसे में क्षेत्र के किसान जल्द अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि खरीफ सीजन की बुआई समय पर शुरू हो सके और आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके।

पोकरण. क्षेत्र में भीषण गर्मी व लू के थपेड़ों के कारण आमजन का बेहाल हो रहा है। सोमवार को सुबह सूर्य की तेज किरणें निकली। सुबह 10 बजे बाद तापमान में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही दोपहर में लू के थपेड़ों का दौर शुरू हो गया, जिससे आमजन का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। भीषण गर्मी व लू के कारण मुख्य मार्गों पर चहल- पहल कम नजर आई। देर शाम तक भी गर्मी का दौर जारी रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Jun 2026 08:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer: आसमान खाली, खेत सूने, लाठी के किसानों की खरीफ उम्मीदें अधर में अटकी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer: होटल में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, दो जने झुलसे

Medical emergency with patient receiving care
जैसलमेर

Jaisalmer: श्रमिक ने खुदकुशी की, पत्नी ने अन्य मजदूरों के साथ मिल कर दफना दिया

jaisalmer phots
जैसलमेर

Jaisalmer: थार के आसमान में परिंदों की परिक्रमा, जैसाण गढ़ रहा प्रकृति-पर्यटन की नई पहचान

Group of cranes near water
जैसलमेर

Jaisalmer: अमृतम् जलम् : तगारियों में भरी रेत, संकल्प के साथ उठे हाथ…बही श्रम की बूंदें

ramdevra photo
जैसलमेर

Jaisalmer: जैसलमेर के 14 केंद्रों पर सीधी भर्ती परीक्षा संपन्न, वनपाल बनने के लिए दौड़ाए दिमागी घोड़े

jaisalmer news
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.