Jaisalmer: थार के आसमान में परिंदों की परिक्रमा, जैसाण गढ़ रहा प्रकृति-पर्यटन की नई पहचान

जैसलमेर. स्वर्णिम धोरों, ऐतिहासिक दुर्ग और ऊंट सफारी के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर अब प्रकृति पर्यटन, जैव विविधता संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी पहचान और मजबूत कर रहा है। प्रवासी पक्षियों की बढ़ती मौजूदगी ने थार के मरुस्थल को देश के उभरते मरुस्थलीय बर्डिंग स्थलों में प्रमुख स्थान दिलाया है। अक्टूबर से मार्च के बीच साइबेरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, रूस और मध्य एशिया तथा उत्तरी यूरेशिया से हजारों प्रवासी पक्षी जैसलमेर पहुंचते हैं। यह क्षेत्र सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का महत्वपूर्ण शीतकालीन पड़ाव माना जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क और आसपास का मरुस्थलीय परिदृश्य खुले रेतीले मैदानों, प्राकृतिक घासभूमियों और मौसमी जल स्रोतों के कारण पक्षियों के लिए अनुकूल आवास उपलब्ध कराता है। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों और बर्ड चेकलिस्ट के अनुसार जैसलमेर के मरुस्थलीय परिदृश्य में 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं, जिससे यह राजस्थान के प्रमुख पक्षी आवासों में शामिल होता है।