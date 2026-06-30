Jaisalmer: संकेतक और गति अवरोधक के अभाव से हादसों का खतरनाक मोड़ बना सड़क मार्ग

पोकरण. ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाने के लिए सरकार की ओर से डामर सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन निर्माण के दौरान मोड़ आदि का ध्यान नहीं रखने और संकेतक बोर्ड या गति अवरोधक नहीं बनाए जाने के कारण कई जगह हादसे के मोड़ बन गए है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। ऐसा ही एक हादसे का मोड़ क्षेत्र के भैंसड़ा से पोकरण सड़क पर बना हुआ है। यहां आए दिन हादसे होने के बावजूद जिम्मेदार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे है। जानकारी के अनुसार भैंसड़ा से पोकरण तक कुछ वर्ष पूर्व डामर सड़क का निर्माण करवाया गया था। निर्माण के दौरान बेतीना से दो किलोमीटर दूर पोकरण रोड पर एल आकार का मोड़ रख दिया गया। मोड़ की अनजान वाहन चालकों को जानकारी नहीं होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे है। जबकि जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे है।