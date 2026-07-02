Jaisalmer: एटीवीएम मशीनों से रेल टिकट आसान, कतारें घटीं… यात्रियों का समय अब बचा

जैसलमेर. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में यात्रियों को त्वरित, सरल और सुविधाजनक टिकटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 43 रेलवे स्टेशनों पर 65 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) संचालित हैं। इन मशीनों के माध्यम से यात्री बिना टिकट काउंटर की लंबी कतार में लगे स्वयं अनारक्षित (जनरल) टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, सीजन टिकट का नवीनीकरण तथा अन्य अनारक्षित टिकटिंग सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। इससे टिकट वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनी है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि एटीवीएम मशीनों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। यात्रियों की बढ़ती भागीदारी से स्टेशन परिसरों में टिकट काउंटरों पर भीड़ कम होने के साथ टिकट लेने में लगने वाला समय भी घटा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एटीवीएम मशीनों से 56 लाख 52 हजार 739 टिकट जारी किए गए, जिनसे 71.68 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक अप्रैल से 30 जून तक 16 लाख 91 हजार 132 टिकट जारी किए जा चुके हैं। इस अवधि में 24.23 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।