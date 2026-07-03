Rajasthan ACB Trap : ‘घूसखोर’ पटवारी फरार, 1 लाख कैश लेते ‘दलाल’ फंसा, जयपुर में बड़ी कार्रवाई

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच राजधानी जयपुर से घूसखोरी का एक हैरान करने वाला का मामला सामने आया है, जिसने सरकारी महकमों में दलालों के बढ़ते जाल को उजागर कर दिया है। चौमूं तहसील के पटवार हल्का आलीसर के पटवारी सुरेन्द्र स्वामी ने एक परिवादी की जमीन का नामांतरण खोलने के एवज में सीधे पैसे न लेकर अपने एक प्राइवेट दलाल भैरूराम यादव को आगे कर दिया था। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटवारी के इसी दलाल भैरूराम यादव को 1,00,000 रुपये की भारी-भरकम रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी पटवारी फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है।