4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jagdeep Dhankar: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ब्लड ग्रुप को लेकर बड़ी चूक, समय रहते सुधारी गलती

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) की जयपुर में हुई एंजियोप्लास्टी के दौरान ब्लड ग्रुप को लेकर बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आई। समय रहते चूक का खुलासा होने पर बड़ी अनहोनी टल गई।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jul 04, 2026

Jagdeep Dhankhar Angioplasty

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हुई एंजियोप्लास्टी, पत्रिका फोटो

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) की जयपुर में हुई एंजियोप्लास्टी के दौरान ब्लड ग्रुप को लेकर बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आई। समय रहते चूक का खुलासा होने पर बड़ी अनहोनी टल गई। धनखड़ के निजी सचिव की ओर से भेजे गए प्रोटोकॉल लेटर में 'ए' पॉजिटिव ब्लड की व्यवस्था करने के निर्देश थे, जबकि सीएमएचओ कार्यालय ने एसएमएस अस्पताल प्रशासन को 'ओ' नेगेटिव ब्लड रिजर्व रखने के लिए पत्र भेज दिया।
जब दोनों पत्र अस्पताल पहुंचे तो अलग-अलग ब्लड ग्रुप का उल्लेख देखकर चिकित्सकों ने तुरंत इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। इसके बाद तत्काल सुधार करते हुए 'ए' पॉजिटिव ब्लड की व्यवस्था के लिए नया पत्र जारी किया गया।

एंजियोप्लास्टी, दो स्टेंट लगाए गए

पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ शुक्रवार सुबह जयपुर पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ समय से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को चलने के दौरान सीने में भारीपन, सांस लेने में कठिनाई और बीच-बीच में सीने में दर्द की शिकायत हो रही थी।
शुक्रवार को एयरपोर्ट से वे सीधे एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां स्टीन जांच के बाद दोपहर में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। उनकी हृदय की दो अवरुद्ध धमनियों में सफलतापूर्वक दो स्टेंट लगाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी।

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. समीन शर्मा कर रहे मॉनिटरिंग

जगदीप धनखड़ के दिल का इलाज और एंजियोप्लास्टी की पूरी प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. समीन के. शर्मा की सीधी देखरेख में की जा रही है। डॉ. शर्मा की टीम धनखड़ की मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए सतर्कता से काम कर रही है।

इससे पहले मार्च 2025 में भी हृदय संबंधी गंभीर समस्या होने पर उन्हें नई दिल्ली के एम्स (AIIMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका एक कार्डिएक प्रोसीजर हुआ था। इसके बाद इसी साल 12 January को अचानक दो बार बेहोश होने की वजह से भी उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कर एमआरआई (MRI) करानी पड़ी थी।

सीएमएचओ ये बोले

लेटर तैयार करते समय अचानक बिजली चली जाने के कारण टाइपिंग के दौरान कुछ त्रुटियां हो गई थीं। उन्हें तुरंत सुधार दिया गया था। यह पूरी प्रक्रिया पूर्व उपराष्ट्रपति के आने से पहले ही पूरी कर ली गई थी। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या व्यवधान नहीं हुआ। डॉ. रवि शेखावत, सीएमएचओ, जयपुर प्रथम

Jaipur Double Death Case: बंद घर में मिले पिता-पुत्री के सड़े-गले शव, बेटी थी तलाकशुदा

ये भी पढ़ें
Jaipur Jagatpura Railway Colony

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jul 2026 06:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jagdeep Dhankar: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ब्लड ग्रुप को लेकर बड़ी चूक, समय रहते सुधारी गलती

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Double Death Case: बंद घर में मिले पिता-पुत्री के सड़े-गले शव, बेटी थी तलाकशुदा

Jaipur Jagatpura Railway Colony
जयपुर

Rajasthan Monsoon Rain: दो दिन में 22 जिलों पर मेहरबान मानसून, जयपुर में सवा इंच बारिश, बीसलपुर बांध में बढ़ी पानी की आवक

Rajasthan monsoon Rain
जयपुर

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में क्या इस बार मानसून में कम बारिश होगी? शुरुआती बारिश के आंकड़े क्या कहते हैं

rajasthan rain
जयपुर

PATRIKA PODCAST : धर्म का मर्म

patrika podcast
ओपिनियन

जयपुर में मानसून की पहली बारिश: टोंक रोड पर धंसी सड़क, SMS ट्रॉमा सेंटर में भरा पानी

Jaipur Monsoon Rain Road Collapse
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.