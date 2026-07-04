Jagdeep Dhankar: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ब्लड ग्रुप को लेकर बड़ी चूक, समय रहते सुधारी गलती

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) की जयपुर में हुई एंजियोप्लास्टी के दौरान ब्लड ग्रुप को लेकर बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आई। समय रहते चूक का खुलासा होने पर बड़ी अनहोनी टल गई। धनखड़ के निजी सचिव की ओर से भेजे गए प्रोटोकॉल लेटर में 'ए' पॉजिटिव ब्लड की व्यवस्था करने के निर्देश थे, जबकि सीएमएचओ कार्यालय ने एसएमएस अस्पताल प्रशासन को 'ओ' नेगेटिव ब्लड रिजर्व रखने के लिए पत्र भेज दिया।

जब दोनों पत्र अस्पताल पहुंचे तो अलग-अलग ब्लड ग्रुप का उल्लेख देखकर चिकित्सकों ने तुरंत इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। इसके बाद तत्काल सुधार करते हुए 'ए' पॉजिटिव ब्लड की व्यवस्था के लिए नया पत्र जारी किया गया।