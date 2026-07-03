Rajasthan Monsoon: राजस्थान में क्या इस बार मानसून में कम बारिश होगी? शुरुआती बारिश के आंकड़े क्या कहते हैं

जयपुर। राजस्थान में 2 जुलाई को मानसून का आगमन हो गया। मानसून आने के साथ ही प्रदेश में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। 2025 में मानसून की एंट्री राज्य में 18 जून को हुई थी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 3 जुलाई को उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ और भागों में मानसून आगे बढ़ा है। वर्तमान में मानसून की उत्तरी रेखा उदयपुर, अजमेर व झुंझुनूं जिले से होकर गुजर रही है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार आगामी 3 से 4 दिन राज्य के शेष अधिकांश भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है।