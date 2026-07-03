Jaipur News : सिख समाज ने लगाए ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ के नारे, जताया ‘बुलडोज़र एक्शन’ का विरोध

पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में 125 साल पुराने एक ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारे पर वहां के प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने का मामला सामने आया है। इस घटना की खबर जैसे ही सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के जरिए राजस्थान पहुंची, वैसे ही सूबे के सिख समाज और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया। इस ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट किए जाने के खिलाफ विरोध की आग राजस्थान की राजधानी जयपुर तक पहुंच गई, जहां जयपुर के राजापार्क स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा के बाहर सिख समाज के लोग और संगत एकत्रित हुए। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान सरकार की इस घिनौनी और तानाशाही पूर्ण कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाए।