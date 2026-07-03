Delhi-Mumbai Expressway : दौसा में 8 लोगों की मौत के बाद ‘एक्शन’, राजस्थान सरकार के 10 बड़े फैसले- CS की ‘लास्ट वार्निंग’    

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर दौसा जिले के पास हुए भीषण और दर्दनाक सड़क हादसे ने राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम जनता को झकझोर कर रख दिया है। इस दिल दहला देने वाली घटना में 8 लोगों की मौत के बाद राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग ली। राज्य स्तरीय स्पेशल इंस्पेक्शन टीम द्वारा ग्राउंड जीरो का दौरा करने के बाद जो चौंकाने वाले तथ्य और विश्लेषण रिपोर्ट सामने आए हैं, उसकी समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित सरकारी विभागों को दो टूक शब्दों में कहा कि यह भयानक दुर्घटना महकमे के लिए एक गंभीर 'वॉर्निंग बेल' है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान की सड़कों पर किसी भी नागरिक के अमूल्य जीवन की बलि चढ़ना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार का एकमात्र लक्ष्य 'जीरो फेटेलिटी' (सड़क हादसों में शून्य जनहानि) को हासिल करना है।