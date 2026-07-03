जयपुर में बेटी की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद, मुंह-नाक दबाकर ली थी जान; पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी अहम सबूत

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने निकिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का दावा किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन पर फंदे का कोई निशान नहीं मिला। मेडिकल साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि निकिता की मौत मुंह और नाक दबाने से दम घुटने के कारण हुई थी। अदालत ने जांच अधिकारी की खामियों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि त्रुटिपूर्ण अनुसंधान से वैज्ञानिक साक्ष्यों का महत्व कम नहीं होता। कोर्ट ने इसे हत्या मानते हुए दोषी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।