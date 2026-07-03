Rajasthan News : कोटा ACB की जयपुर में ‘सर्जिकल स्ट्राइक’! ट्रैप में धरे गए ‘घूसखोर’ रजिस्ट्रार और ‘दलाल’ कर्मचारी   

राजधानी जयपुर के लालकोठी स्थित नगर निगम मुख्यालय में उस समय हड़कंप मच गया, जब कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने एक बेहद संवेदनशील मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर के प्रताप नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में होने वाली गरीब और दहेजरहित शादियों के मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह पंजीयन) जारी करने के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले मैरिज रजिस्ट्रार विक्रम सिंह और उनके अधीनस्थ कर्मचारी राकेश चौधरी को एसीबी ने 12 हजार 500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। समाज सेवा के पवित्र कार्य में रुकावट डालकर जबरन घूस मांगने वाले इन सरकारी कारिंदों पर कोटा एसीबी की टीम ने जयपुर आकर यह जाल बिछाया, जिसने जयपुर नगर निगम के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार के एक बड़े नेटवर्क को उजागर कर दिया है।