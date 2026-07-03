Jaipur News : आमेर महल में मिला एक लाख रुपए की गड्डियों से भरा बैग, ‘शीश महल’ के पास मची खलबली 

जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल के 'शीश महल' के पास उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब वहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को पत्थरों के बीच एक बेहद वजनी लावारिस बैग पड़ा हुआ मिला। सुरक्षा के लिहाज से जब इस लावारिस बैग को सतर्कता के साथ खोला गया, तो उसके अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बैग के अंदर ₹1,06,000 (1 लाख 6 हजार) रुपये की भारतीय करेंसी के नोटों की गड्डियां, कीमती सामान और कुछ निजी दस्तावेज भरे हुए थे। ऐतिहासिक किले के बीचों-बीच नोटों से भरे इस लावारिस बैग के मिलने से एक बार तो हर कोई चौंक गया, लेकिन ड्यूटी पर तैनात मुस्तैद होमगार्ड फैजल खान ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए बिना एक पल गंवाए कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी और राजस्थान की 'अतिथि देवो भवः' की परंपरा की मिसाल पेश की।