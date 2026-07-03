Jaipur News : आमेर महल में मिला एक लाख रुपए की गड्डियों से भरा बैग, ‘शीश महल’ के पास मची खलबली 

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जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल के 'शीश महल' के पास उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब वहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को पत्थरों के बीच एक बेहद वजनी लावारिस बैग पड़ा हुआ मिला। सुरक्षा के लिहाज से जब इस लावारिस बैग को सतर्कता के साथ खोला गया, तो उसके अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बैग के अंदर ₹1,06,000 (1 लाख 6 हजार) रुपये की भारतीय करेंसी के नोटों की गड्डियां, कीमती सामान और कुछ निजी दस्तावेज भरे हुए थे। ऐतिहासिक किले के बीचों-बीच नोटों से भरे इस लावारिस बैग के मिलने से एक बार तो हर कोई चौंक गया, लेकिन ड्यूटी पर तैनात मुस्तैद होमगार्ड फैजल खान ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए बिना एक पल गंवाए कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी और राजस्थान की 'अतिथि देवो भवः' की परंपरा की मिसाल पेश की।
मिली जानकारी के अनुसार, ओडिशा से आए पर्यटक नित्यानंद साहू अपने परिवार के साथ जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर आमेर महल को देखने पहुंचे थे। आमेर महल के सबसे खूबसूरत हिस्से 'शीश महल' के पास घूमते समय उनका ध्यान भटक गया और उनका बैग वहीं एक जगह पर छूटा रह गया था।
इस बैग में ₹1,06,000 की भारी कैश रकम, कुछ अन्य कीमती सामान और बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कागजात रखे हुए थे। जब पर्यटक आगे निकल गए, तब वहां मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे होमगार्ड फैजल खान की नजर उस लावारिस बैग पर पड़ी।
बैग मिलने के बाद होमगार्ड फैजल खान ने ईमानदारी का परिचय देते हुए सबसे पहले आमेर महल के सुरक्षा कंट्रोल रूम को मामले की पूरी जानकारी दी। आमेर महल प्रशासन ने बिना समय गंवाए महल परिसर के अंदर और बाहर संबंधित पर्यटक की तलाश शुरू कर दी। चूंकि बैग में बहुत बड़ा अमाउंट और जरूरी दस्तावेज थे, इसलिए सुरक्षा टीम सतर्कता के साथ बैग के असली मालिक का पता लगाने में जुट गई थी।
दूसरी तरफ, जब पर्यटक नित्यानंद साहू को इस बात का अहसास हुआ कि उनका नोटों से भरा बैग कहीं गिर या छूटा गया है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक अंजान शहर में इतनी बड़ी रकम और जरूरी कागजात खो जाने के बाद वे पूरी तरह से घबरा गए थे और अपना सामान वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे।
जब उन्हें पता चला कि उनका बैग महल के सुरक्षाकर्मियों के पास सुरक्षित है, तो उनकी जान में जान आई। पूरी जांच-पड़ताल और वेरिफिकेशन करने के बाद होमगार्ड फैजल खान और आमेर प्रशासन ने पूरा कैश और सामान नित्यानंद साहू को सौंप दिया।
अपना पूरा पैसा और कीमती सामान बिल्कुल सुरक्षित पाकर पर्यटक नित्यानंद साहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने आमेर महल प्रशासन और विशेष रूप से होमगार्ड फैजल खान का धन्यवाद व्यक्त किया। नित्यानंद साहू ने वीडियो संदेश जारी कर फैजल खान की ईमानदारी की जमकर तारीफ की और कहा कि जयपुर के लोगों ने जो अपनापन और ईमानदारी दिखाई है, उसने राजस्थान पर्यटन की छवि को उनके दिल में हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया है।
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