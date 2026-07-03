3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur News : आमेर महल में मिला एक लाख रुपए की गड्डियों से भरा बैग, ‘शीश महल’ के पास मची खलबली 

Jaipur के आमेर महल में Odisha के पर्यटक का ₹1,06,000 कैश से भरा बैग छूटा। होमगार्ड फैजल खान ने ईमानदारी की मिसाल पेश कर सुरक्षित लौटाया सामान।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jul 03, 2026

Jaipur Amer Fort Home Guard Returns Bag Containing Over 1 Lakh to Odisha Tourist

AI Image

जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल के 'शीश महल' के पास उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब वहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को पत्थरों के बीच एक बेहद वजनी लावारिस बैग पड़ा हुआ मिला। सुरक्षा के लिहाज से जब इस लावारिस बैग को सतर्कता के साथ खोला गया, तो उसके अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बैग के अंदर ₹1,06,000 (1 लाख 6 हजार) रुपये की भारतीय करेंसी के नोटों की गड्डियां, कीमती सामान और कुछ निजी दस्तावेज भरे हुए थे। ऐतिहासिक किले के बीचों-बीच नोटों से भरे इस लावारिस बैग के मिलने से एक बार तो हर कोई चौंक गया, लेकिन ड्यूटी पर तैनात मुस्तैद होमगार्ड फैजल खान ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए बिना एक पल गंवाए कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी और राजस्थान की 'अतिथि देवो भवः' की परंपरा की मिसाल पेश की।

शीश महल के पास मिला था नोटों की गड्डियों से भरा बैग

मिली जानकारी के अनुसार, ओडिशा से आए पर्यटक नित्यानंद साहू अपने परिवार के साथ जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर आमेर महल को देखने पहुंचे थे। आमेर महल के सबसे खूबसूरत हिस्से 'शीश महल' के पास घूमते समय उनका ध्यान भटक गया और उनका बैग वहीं एक जगह पर छूटा रह गया था।

इस बैग में ₹1,06,000 की भारी कैश रकम, कुछ अन्य कीमती सामान और बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कागजात रखे हुए थे। जब पर्यटक आगे निकल गए, तब वहां मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे होमगार्ड फैजल खान की नजर उस लावारिस बैग पर पड़ी।

होमगार्ड फैजल खान ने दिया ईमानदारी का परिचय

बैग मिलने के बाद होमगार्ड फैजल खान ने ईमानदारी का परिचय देते हुए सबसे पहले आमेर महल के सुरक्षा कंट्रोल रूम को मामले की पूरी जानकारी दी। आमेर महल प्रशासन ने बिना समय गंवाए महल परिसर के अंदर और बाहर संबंधित पर्यटक की तलाश शुरू कर दी। चूंकि बैग में बहुत बड़ा अमाउंट और जरूरी दस्तावेज थे, इसलिए सुरक्षा टीम सतर्कता के साथ बैग के असली मालिक का पता लगाने में जुट गई थी।

ये देखें वीडियो

बैग मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे पर्यटक

दूसरी तरफ, जब पर्यटक नित्यानंद साहू को इस बात का अहसास हुआ कि उनका नोटों से भरा बैग कहीं गिर या छूटा गया है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक अंजान शहर में इतनी बड़ी रकम और जरूरी कागजात खो जाने के बाद वे पूरी तरह से घबरा गए थे और अपना सामान वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे।

जब उन्हें पता चला कि उनका बैग महल के सुरक्षाकर्मियों के पास सुरक्षित है, तो उनकी जान में जान आई। पूरी जांच-पड़ताल और वेरिफिकेशन करने के बाद होमगार्ड फैजल खान और आमेर प्रशासन ने पूरा कैश और सामान नित्यानंद साहू को सौंप दिया।

वीडियो संदेश जारी कर जताया आभार

अपना पूरा पैसा और कीमती सामान बिल्कुल सुरक्षित पाकर पर्यटक नित्यानंद साहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने आमेर महल प्रशासन और विशेष रूप से होमगार्ड फैजल खान का धन्यवाद व्यक्त किया। नित्यानंद साहू ने वीडियो संदेश जारी कर फैजल खान की ईमानदारी की जमकर तारीफ की और कहा कि जयपुर के लोगों ने जो अपनापन और ईमानदारी दिखाई है, उसने राजस्थान पर्यटन की छवि को उनके दिल में हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया है।

Rajasthan ACB : ‘1 लाख दो, वर्ना पूरे मोहल्ले में हथकड़ी लगाकर घुमाएंगे’, MP का हेड कांस्टेबल 50 हज़ार घूस के साथ अरेस्ट

ये भी पढ़ें
Bhilwara ACB Arrests MP Police Head Constable Over 50K Bribe 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Jul 2026 08:45 am

Published on:

03 Jul 2026 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News : आमेर महल में मिला एक लाख रुपए की गड्डियों से भरा बैग, ‘शीश महल’ के पास मची खलबली 

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan ACB Trap : ‘घूसखोर’ पटवारी फरार, 1 लाख कैश लेते ‘दलाल’ फंसा, जयपुर में बड़ी कार्रवाई

Jaipur Chomu Patwari Broker Arrested 1 Lakh Bribe Case Updates
जयपुर

Pachpadra Refinery : पचपदरा रिफाइनरी में लगा है बुर्ज खलीफा से 5 गुना कंक्रीट, एफिल टॉवर से 40 गुना ज्यादा लोहा, जानें रोचक बातें

Why is Pachpadra Refinery Balotra important world know interesting thing Hardeep Puri
जयपुर

Pachpadra Refinery : 13 साल में 42,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ी लागत, इसमें तो बन जाती ‘2’ रिफाइनरी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

PM Modi Balotra Pachpadra 4 July launch this cost built 2 Refinery read full report
जयपुर

Rajasthan: ACB की बड़ी कार्रवाई, कृषि अधिकारियों की गाड़ी से 2.63 लाख जब्त, सीलबंद थैली में छिपाए थे रुपए

Rajasthan ACB action
जयपुर

JDA सीमा विस्तार: 41 नए गांव जुड़े, 12 बाहर; हाईकोर्ट में मामला लंबित, फिर भी सरकार ने जारी की संशोधित अधिसूचना

Jaipur Development Authority
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.