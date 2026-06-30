Rajasthan ACB : ‘1 लाख दो, वर्ना पूरे मोहल्ले में हथकड़ी लगाकर घुमाएंगे’, MP का हेड कांस्टेबल 50 हज़ार घूस के साथ अरेस्ट

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने सोमवार 29 जून की शाम को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्यूरो की टीम ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के औद्योगिक क्षेत्र थाने में तैनात प्रधान आरक्षी (हेड कांस्टेबल) तपेश गोसाई को 50 हजार रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा के सर्किट हाउस के नजदीक एक निजी होटल के कमरे में बैठकर पिछले 2 दिनों से राजस्थान के एक स्थानीय फरियादी और उसके परिवार को जमीन संबंधी फर्जी मुकदमे में फंसाने व पूरे मोहल्ले में हथकड़ी लगाकर बेइज्जत करने की धमकी देकर अवैध उगाही करने वाले इस एमपी पुलिस के जवान को राजस्थान एसीबी की टीम ने केमिकल लगे नोटों और वॉयस रिकॉर्डर के पुख्ता जाल में फंसाकर दबोचा।