Rajasthan ACB Trap : 10 हजार की डिमांड, 8 हजार में सौदा, 1 हजार की आखिरी किस्त लेते ‘घूसखोर’ पटवारी अरेस्ट

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने भीलवाड़ा जिले में एक और कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले के करेड़ा क्षेत्र में तैनात एक पटवारी को एसीबी की टीम ने परिवादी से रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई करेड़ा कस्बे के मुख्य चावंडा चौक पर हुई, जहां पटवारी परिवादी को पैसे लेकर बुलाने की गलती कर बैठा। एसीबी की इस त्वरित कार्रवाई से भीलवाड़ा के राजस्व विभाग और प्रशासनिक महकमों में हड़कंप मच गया है।