भीलवाड़ा सर्राफा बाजार: 40 दिन में सोना 21 हजार और चांदी 42 हजार रुपए सस्ती, शादी-ब्याह वालों के लिए सुनहरा मौका

Bhilwara Bullion Market Today Rate: भीलवाड़ा शहर के सर्राफा बाजार में पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट का दौर जारी है। जो सोना-चांदी कुछ महीने पहले आसमान छू रहे थे, उनकी चमक अब काफी फीकी पड़ गई है। गुरुवार की स्थिति के अनुसार, 24 कैरेट सोना 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। जबकि चांदी टंच 2.22 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।