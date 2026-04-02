सोना-चांदी खरीदने वालों के उड़े होश, जयपुर में रातों रात इतने बढ़ गए दाम, देख लें नई रेट लिस्ट

जयपुर के बाजार में बुधवार को चांदी की कीमतों ने सबको हैरान कर दिया। महज 24 घंटे के भीतर चांदी के दाम 12,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गए। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह (24 मार्च) चांदी 2.28 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर तक नीचे आ गई थी, लेकिन ताजा उछाल ने फिर से निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पिछले एक हफ्ते में चांदी में कुल 2.49 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है।