संपादकीय: शहरों को जलवायु अनुकूल बनाने की दिशा में बढ़ें कदम

देश का बड़ा हिस्सा इस समय भीषण गर्मी की गिरफ्त में है। नौतपा अभी शुरू भी नहीं हुआ और कई शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। सड़कों पर तपती धूप, गर्म हवाओं के थपेड़े और रात में भी कम न होने वाली उमस संकेत दे रही है कि जलवायु परिवर्तन के खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनियां केवल औपचारिक सूचनाएं नहीं हैं, बल्कि यह उस गंभीर संकट का संकेत हैं, जिसका सबसे अधिक असर समाज के कमजोर तबकों पर पड़ रहा है।



भारत जैसे देश में, जहां बड़ी आबादी खुले वातावरण में काम करती है, भीषण गर्मी केवल स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि आर्थिक संकट भी बन जाती है। खेतिहर मजदूर, निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और दिहाड़ी मजदूर तपती धूप में काम करने को मजबूर हैं। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण श्रम घंटों का नुकसान हो रहा है, जिससे उनकी आय प्रभावित होती है। दूसरी ओर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मौसम जानलेवा साबित हो सकता है। हर साल हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से होने वाली मौतें यह बताती हैं कि हमारी तैयारियां अभी भी पर्याप्त नहीं हैं। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि केंद्र सरकार की ओर से 2016 में तैयार की गई हीट एक्शन योजना अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखा सकी। सरकारी आंकड़ों में भले ही 130 शहरों में हीट एक्शन प्लान लागू होने का दावा किया जाता हो, लेकिन जमीन पर अधिकांश शहरों में इसका असर नजर नहीं आता। अहमदाबाद इसका एक अपवाद जरूर है, जहां समय रहते चेतावनी प्रणाली, कूलिंग सेंटर और जनजागरूकता जैसे कदम अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से लागू किए गए। लेकिन देश के अधिकांश शहरों में हीट एक्शन प्लान केवल कागजों तक सीमित दिखाई देता है। असल समस्या हमारे शहरी विकास मॉडल में छिपी है।

