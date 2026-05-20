घुमंतू समाज: केवल अतीत नहीं, भविष्य की एक वैकल्पिक दिशा

भारत में बारह सौ से अधिक घुमंतू समुदाय

घुमंतू समाज में कला किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती। वह वस्त्रों की कढ़ाई में है, शरीर की चाल में है, अस्थायी डेरों की संरचना में है और लोकगीतों की लय में सांस लेती है। कालबेलिया नृत्य इसका एक जीवंत उदाहरण है, जो सांप की गति, रेगिस्तानी हवा और शरीर की स्मृति का विस्तार है। घुमंतू समाज का ज्ञान लिखा नहीं जाता, वह गाया, सुनाया और जिया जाता है। जड़ी-बूटियों के नाम लोकगीतों में सुरक्षित हैं, उपचार की विधियां कथाओं में छिपी हैं और रोगों की व्याख्या रूपकों के माध्यम से होती है। यहां शरीर केवल रोगों का वाहक नहीं, बल्कि एक चलता हुआ ग्रंथ है, जहां चिकित्सा और संस्कृति के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं है। भारत में बारह सौ से अधिक घुमंतू समुदाय हैं, जिनकी अपनी अलग बोलियां, भाषाएं, ज्ञान-प्रणालियां और जीवन-दृष्टियां हैं। ये केवल सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण नहीं हैं, बल्कि दुनिया को देखने और समझने की वैकल्पिक दृष्टियां प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक समुदाय अपने अनुभव और पर्यावरण के आधार पर एक विशिष्ट ज्ञान-संसार रचता है। यदि इन दृष्टियों को संरक्षित नहीं किया गया, तो हम केवल परंपराएं ही नहीं, बल्कि दुनिया को समझने के अनेक तरीके भी खो देंगे। पर्यावरण भी इनके लिए मात्र संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवित सांस्कृतिक भू-दृश्य है। मौसम के साथ गीत बदलते हैं, वनस्पतियों की पहचान इंद्रियों से होती है और खुले आकाश के नीचे कथाएं जन्म लेती हैं। यही पर्यावरण उनकी चिकित्सा परंपराओं की आधारशिला है।