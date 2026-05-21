नीट पेपर लीकः गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस का जयपुर में बड़ा प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

प्रदर्शन के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों से लगातार नीट पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे देशभर के लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। डोटासरा ने कहा कि नीट परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर अब लोगों का भरोसा नहीं बचा है, इसलिए इस संस्था को भंग किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की। ने इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। इसके अलावा, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मार्च से पहले पीसीसी के बाहर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें डोटासरा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।