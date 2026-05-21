नन्हे शेफ, मीठे सपने: बच्चों की प्यारी रसोई की कहानियां

विहान अग्रवाल, उम्र- 07 वर्ष

एक बार छोटी गुड़िया अपनी मम्मी की रसोई में खेल रही थी। उसने फूलों वाली टोपी पहनी और सबके लिए स्वादिष्ट खीर बनाने लगी। गुड़िया ने दूध मिलाया और प्यार से चम्मच चलाने लगी। तभी खिड़की से एक भूखी चिड़िया अंदर झांकने लगी। गुड़िया ने मुस्कुराकर अपनी खीर का थोड़ा हिस्सा उसे भी दे दिया। चिड़िया ने खुशी से कहा कि जो बांटकर खाता है, उसके घर हमेशा खुशियां आती हैं। गुड़िया ने जाना कि प्यार और बांटने से हर काम मीठा बन जाता है। वह रोज उस नन्ही चिड़िया के लिए कुछ न कुछ बचाकर रखती थी।

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