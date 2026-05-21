Exclusive : राजस्थान में भी सक्रिय हुई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’, हर दिन जुड़ रहे हज़ारों Gen-Z फ़ॉलोअर्स

राजस्थान में इन दिनों एक ऐसी नई 'पार्टी' की चर्चा हर नुक्कड़, थड़ी और युवाओं के स्मार्टफोन स्क्रीन पर हो रही है, जिसने चुनाव लड़े बिना ही राज्य के बड़े-बड़े राजनीतिक सूरमाओं की नींद उड़ा दी है। इस पार्टी का नाम है 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party - CJP)। शुरुआत में महज एक डिजिटल विरोध के रूप में शुरू हुआ यह सोशल मीडिया हैंडल अब एक बड़े युवा आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। महज 4 दिनों के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन ने 9.4 मिलियन (94 लाख) से ज्यादा फॉलोअर्स बटोर कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) जैसी स्थापित पार्टियों के सोशल मीडिया रीच को पीछे छोड़ दिया है। दिलचस्प बात ये है कि इस पार्टी को देश में नंबर-1 ट्रेंड बनाने के पीछे राजस्थान के युवाओं की भी बड़ी भूमिका है।