Saras Milk : राजस्थान में सरस के दूध सहित सभी उत्पाद आज से महंगे, एक से 23 रुपए तक बढ़ी कीमतें

जयपुर डेयरी प्रवक्ता के अनुसार वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण डीजल, एलडीओ, पेट्रोल, ऊर्जा, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग सामग्री और अन्य संचालन लागत में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका सीधा असर डेयरी संचालन पर पड़ रहा है। प्रवक्ता का कहना है कि केवल पैकेजिंग और परिवहन खर्च बढ़ने से करोड़ों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आया है। ऐसे में गुणवत्तायुक्त दूध और दुग्ध उत्पादों की नियमित उपलब्धता बनाए रखने के लिए उपभोक्ता कीमतों में सीमित बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया था।