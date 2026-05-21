राजस्थान में 4 जून से प्री-मानसून बारिश का दौर! ‘नौतपा’ में आसमान से बरसेगी आग, रहें अलर्ट

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर है। आगामी 4 जून से प्रदेश के कई इलाकों में प्रीमानसून गतिविधियां शुरू होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। माना जा रहा है कि इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की दस्तक से पहले मानसून पूर्व बारिश का दौर अच्छा रहने की उम्मीद है। जून माह के पहले पखवाड़े में पश्चिमी विक्षोभों की आवाजाही भी बढ़ने की संभावना है, जिसके असर से प्रदेश के कई जिलों में धूलभरी हवाएं चलने और बारिश का दौर सक्रिय रहने का पूर्वानुमान है।