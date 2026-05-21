Petrol Pump Scam : राजस्थान के पंपों पर हो रही ‘पेट्रोल चोरी’, 20 ज़िलों में पकड़ा ‘कम तेल का खेल’, 103 नोजल सीज

अगर आप भी राजस्थान में रहते हैं और अपनी गाड़ी में ₹100, ₹500 या टंकी फुल कराने के लिए अक्सर पेट्रोल पंपों पर जाते हैं, तो यह खबर आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। क्या आपको पूरा भरोसा है कि जिस मशीन की स्क्रीन पर 'ज़ीरो' देखकर आप तेल भरवाते हैं, वह आपको पूरा का पूरा ईंधन दे रही है? शायद नहीं! राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने एक ऐसा बड़ा औचक निरीक्षण अभियान चलाया है, जिसने तेल के इस काले खेल की पूरी कुंडली जनता के सामने लाकर रख दी है। 5 मई से 18 मई 2026 तक चले इस सघन चेकिंग अभियान में विभाग के 23 बड़े जांच दलों ने प्रदेश के 20 जिलों को पूरी तरह से मथ डाला। इस रेड के बाद पूरे राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों में हड़कंप मच गया है।