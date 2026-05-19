राजस्थान में वसूला जा रहा पेट्रोल-डीज़ल पर सबसे ज़्यादा VAT, सरकार चाहे तो दे सकती है राहत

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आम आदमी के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को झुलसा रही हैं। 15 मई और आज 19 मई 2026 को लगातार दो बार हुए मूल्य संशोधनों ने जनता की कमर तोड़ दी है। लेकिन इस महंगाई से भी बड़ा झटका वह सच है जो आंकड़ों के जरिए सामने आता है। सच्चाई यह कि इस समय भारत के मैदानी राज्यों में सबसे ज्यादा टैक्स (VAT) राजस्थान की जनता से वसूला जा रहा है। यही वजह है कि जैसे ही कोई गाड़ी राजस्थान की सीमा पार करके हरियाणा या उत्तर प्रदेश में दाखिल होती है, उसे पेट्रोल और डीज़ल करीब ₹10 से ₹12 प्रति लीटर तक सस्ता मिलने लगता है।