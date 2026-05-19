आखिरी मौका! कैलाश मानसरोवर की यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट, राजस्थान सरकार देगी 1 लाख रुपए अनुदान

Kailash Mansarovar Yatra 2026 Online Registration: पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई निर्धारित की गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से संचालित इस धार्मिक यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वर्ष यात्रा का पहला जत्था आगामी 4 जुलाई को प्रस्थान करेगा। कुल मिलाकर लगभग 1000 श्रद्धालुओं को इस पवित्र स्थल की यात्रा का अवसर मिलने की संभावना है। यात्रा का आयोजन जून से अगस्त 2026 के बीच किया जाएगा।