जयपुर: हिट एंड रन हादसे में महिला लेक्चरर की दर्दनाक मौत, डिनर के बाद वॉक पर निकली थीं, 2 मासूमों से छिना मां का साया

Jaipur Hit-and-Run: जयपुर के जगतपुरा इलाके में रविवार रात को एक दर्दनाक हिट एंड रन हादसा सामने आया है। इस हादसे में एक निजी कॉलेज की 40 वर्षीया महिला लेक्चरर, भावना वशिष्ठ की मौत हो गई, जबकि उनके पति मुकुल वशिष्ठ गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद विहार रेलवे कॉलोनी में रहने वाली भावना रविवार रात को अपने पति मुकुल के साथ खाना खाने के बाद टहलने निकली थीं।