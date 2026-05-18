Indira Gandhi Canal: रेगिस्तान में प्यास से तड़पकर मर रहे पशु, 10 दिन से पानी की सप्लाई बंद, टैंकर भी नहीं पहुंचे

भीषण गर्मी, तपती रेत, प्यासे कंठ और टैंकरों पर पानी की होड़…ऐसे हालात में एक तस्वीर सामने आती है…सूखी धरती पर बिखरीं गोवंश की लाशें। सूखे जलकुंड में फंसी कंकाल बनतीं चमड़ियां…हुक्मरानों और अफसरों की नाकामी चीख-चीखकर बयां कर रही हैं।

रेगिस्तान में जलसंकट और मरुधरा की रूह को छलनी कर देने वाला यह कड़वा सच है। हालात इस कदर खौफनाक हो चुके हैं कि देरासर गांव की तस्वीरें देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा कांप उठे। जहां इंसान एक-एक घड़े के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वहीं, वहां का असली धन, बेजुबान पशु अब तड़प-तड़पकर दम तोड़ रहा है।

झकझोरने वाली बात यह है कि सजग ग्रामीणों ने समय रहते अफसरों को चेताया भी, लेकिन रसोड़े में बैठी नौकरशाही के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। दस दिन पहले समस्या बताई गई, आश्वासन के झुनझुने थमाए गए, मगर रेगिस्तान के धोरों तक एक टैंकर पानी नहीं पहुंच सका।

बेजुबान प्यासे मर गए और अफसरों का रटा-रटाया बयान आता है- पता करवाता हूं, जेजेएम का मामला अलग है। उसके एसई अलग बैठते हैं। वाह साहब! जनता और बेजुबान प्यास से मरें और आप विभागों की सीमाओं का गणित समझाएं? इस संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर आखिर पर्दा कब तक डाला जाएगा?

शहर की तस्वीर भी अच्छी नहीं है। कॉलोनियों, मोहल्लों में पैसा खर्च कर जनता टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं। शहर से लेकर सरहदी ढाणियों तक पेयजल संकट का यह हाहाकार कोई अचानक आई आपदा नहीं है। यह हमारे कर्ताधर्ताओं, अफसरों, विभाग की घोर लापरवाही, दूरदर्शिता की कमी और 'गर्मी की कार्य योजना' के नाम पर की जाने वाली कागजी लीपापोती का सीधा नतीजा है।

जब जनता त्राहि-त्राहि करती है, तो नेता और विधायक जनसुनवाई में अधिकारियों को कैमरे के सामने डांटकर अपनी राजनीति चमका लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बड़ी पेयजल परियोजनाओं की जमीनी समीक्षा समय रहते क्यों नहीं की गई?

कडाणा बांध से हर साल अरबों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है, लेकिन उसे सिवाना या बालोतरा तक लाने की इच्छाशक्ति किस सरकार ने दिखाई? जल जीवन मिशन के करोड़ों के बजट के दावों के बीच यदि देरासर की ढाणियों में मवेशी कंकाल बन रहे हैं, तो यह सीधे तौर पर प्रशासनिक तंत्र की आपराधिक लापरवाही है।

अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बयानों और आश्वसनों के टैंकर नहीं, बल्कि धरातल पर तुरंत पानी की सप्लाई चाहिए। अगर सरकार और प्रशासन ने अब भी अपनी कुंभकर्णी नींद नहीं तोड़ी, तो थार का यह सूखा केवल पशुधन को ही नहीं, बल्कि मरुस्थलीय सभ्यता और मानवीय संवेदनाओं को निगल जाएगा। साहब, 'पता करवाने' का वक्त बीत चुका है, अब प्यासे कंठों तक पानी पहुंचाइए, वरना जनता कभी माफ नहीं करेगी।