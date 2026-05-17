भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: रामदेवरा जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत, तेज रफ्तार SUV के उड़े परखच्चे

Balotra Bharatmala Expressway Raod Accident: राजस्थान के बालोतरा जिले में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां आसोतरा गांव के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में गाड़ी में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।