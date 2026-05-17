एक बार लगाओ और 12 साल तक कमाओ! रेगिस्तान के इस पौधे से ग्रामीण महिलाएं बनने लगीं आत्मनिर्भर

रूमा देवी ने बताया कि आक का पौधा एक बार लगाने के बाद 10 से 12 साल तक लगातार पोड्स (रेशे वाले फल) देता है। यानी एक बार की मेहनत से सालों तक कमाई होती है। बाड़मेर और आसपास के जिलों की ग्रामीण महिलाएं पोड्स तोड़ने और उनसे रेशा निकालने का काम कर रही हैं। रूमा देवी फाउंडेशन महिला स्वयं सहायता समूहों को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) दे रहा है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं।